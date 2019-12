A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Fiscalização de Posturas, seguiu com o ordenamento nas praias e ruas do município, com a retirada de materiais excedentes (cadeiras, guarda-sóis e etc.). Também, nesse final de semana, continuaram as operações em postos de gasolina para manter a ordem.

A Prefeitura de Armação dos Búzios parabeniza a Fiscalização de Posturas pela dedicação e comprometimento para com o município.