Chuva intensa causa alagamentos em São Pedro da Aldeia

Em menos de 24h de chuvas intensas, o município de São Pedro da Aldeia registrou 68 milímetros de precipitação pluviométrica, quantidade esperada para 15 dias. Até o final da tarde desta terça-feira (22/09), a Defesa Civil aldeense havia registrado 21 (vinte e uma) ocorrências entre alagamentos, princípio de escorregamento de solo e queda de muro.

Além da intensidade das chuvas, os transtornos causados pelos alagamentos também são consequência do descarte indevido de lixo nas ruas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os bairros mais atingidos com alagamentos no município são Praia Linda, Rua do Fogo e Balneário. Na Ponta do Ambrósio, foi registrado princípio de escorregamento de solo na Travessa Alencar G. dos Santos.

Até às 17h30 de ontem (22), o município registrava 49 pessoas desalojadas, que já estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Defesa Civil. Os moradores estão recebendo apoio para repor materiais perdidos com a chuva, como colchões, por exemplo, mantimentos e o deslocamento para a casa de parentes. Até o final da tarde, não havia interdições na cidade.

A Defesa Civil está em Estado de Atenção. Todas as equipes da Prefeitura aldeense estão de sobreaviso para atender a população e as Secretarias de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Assistência Social estão atuando nas ruas, atendendo as prioridades.

A Defesa Civil orienta os motoristas a trafegarem com cautela nas rodovias estaduais que cortam o município para evitar acidentes.

Fotos: Renato Fulgoni