Cidade da Saúde de Saquarema recebe pavimentação

A Prefeitura de Saquarema segue com as obras de pavimentação na Cidade da Saúde! Nesta terça-feira, iniciaram-se os serviços de colocação dos blocos intertravados nas áreas do entorno do novo hospital.

As obras fazem parte do pacote de intervenções urbanísticas da Cidade da Saúde, o maior complexo médico-hospitalar do interior do Estado. No local, além do novo hospital, está sendo construída as clínicas do Idoso, da Criança, da Mulher e os centros de Imagem, Odontológico, Reabilitação e uma nova creche.

A pavimentação com blocos intertravados é uma alternativa que agride menos o meio ambiente. Além de ter uma manutenção mais fácil, o piso permite que as águas das chuvas sejam drenadas e escoadas de forma mais rápida, pois não impermeabiliza o solo da região.