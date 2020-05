Cinco pontos estão sendo monitorados nas barreiras sanitárias de Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Bruno Monteiro, visitou nesta sexta-feira (8), a barreira sanitária instalada pela Prefeitura na RJ140, principal acesso a Arraial do Cabo.

Os bloqueios estão intensificados no município, principalmente para evitar a entrada de turistas vindos de áreas de risco. Ao todo, cinco pontos estão sendo monitorados, sendo dois na RJ-102, no Distrito de Monte Alto e estrada de Pernambuca, dois na RJ-140, na entrada para Praia do Pontal e próximo a Prainha e um na Rebeche, próximo a restinga.

É importante lembrar que o município também conta com barreiras itinerantes com fiscalização dos agentes da Guarda Municipal e monitoramento do Grupamento de Fiscalização Operacional (GFO). Nas barreiras, os profissionais fazem a triagem nos veículos e os condutores e passageiros são submetidos à aferição da temperatura.

“Contamos com a ajuda de todos os moradores na luta contra essa doença. Os decretos municipais e estaduais de restrição das atividades não essenciais, continuam em vigor em nosso município para combater a disseminação da Covid-19. Só podem entrar na cidade, moradores ou prestadores de serviço e as atividades turísticas de todos os tipos continuam suspensas”, reforçou o prefeito Renatinho Vianna.