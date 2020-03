Devido ao decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para evitar proliferação do Coronavírus, os cinemas da rede Cine Araújo não estarão em funcionamento nos próximos dias.

Portanto, o Cine Araújo, localizado no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, não vai funcionar a partir desta segunda-feira, dia 16.

Quem adquiriu ingresso antecipado, é para entrar em contato com o gerente, onde será realizada a devolução do dinheiro.