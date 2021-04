Cinemas de shopping em Cabo Frio reabrem nesta quinta

Os cinemas do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, serão reabertos na próxima quinta-feira (29 de abril). A abertura segue as determinações do Decreto Municipal 6.457, de 19/02/20.

Quatro salas estão funcionando com 50% da capacidade e aumento no intervalo entre as sessões, além de seguir todos os protocolos de prevenção e controle da COVID-19:

– Incentivo para a compra de ingresso pela Internet

(ingresso.com e cinearaujo.com.br)

– Uso obrigatório de máscara;

– Álcool em gel em diversos pontos das salas

– Higienização constantemente de todos os equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e colaboradores, inclusive poltronas, após o término de cada sessão

– Sinalização de distanciamento social de dois metros