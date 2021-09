Cinemas em Cabo Frio promovem ‘Auxílio Diversão’, com ingressos a partir de R$ 10, até outubro

O fim de semana promete ser movimentado no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. Para os fãs de cinema, uma ótima notícia: o Cine Araújo, instalado no shopping, participa da promoção ‘Auxílio Diversão’. Até o dia 27 de outubro, os ingressos de meia entrada custam R$ 10 (inteira sai a R$ 20) e valem para todas as salas, todas as sessões e todos os filmes, todos os dias.

Adote um amigo

Para os apaixonados por bichinhos, sábado (25/9), das 11h às 17h, no estacionamento, acontece a Feira de Adoção de Animais, com cerca de 25 cães e gatos à espera de um lar. Todos os animais são vermifugados e vacinados (filhotes têm a primeira dose) e todos os adultos são castrados. Os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pelo Bazar Animal. Os interessados em adotar um bichinho devem ter mais de 21 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

A primeira feira de 2021 traz uma boa notícia: a partir de setembro, o evento de adoção será mensal no Park Lagos. Quem não puder adotar um animalzinho, pode ajudar através da divulgação da feira ou atuando como voluntário no dia do evento. Os organizadores (Bazar Animal e Movimento do Bem) também informam que aceitam doações de ração e jornal, além de roupas usadas para brechós beneficentes.

Promoção de Dia das Crianças vai até domingo (26/9)!

Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping Park Lagos promove a Maratoninha Kids, no dia 3 de outubro. A prova acontece na mesma data da segunda etapa do Circuito Park Lagos de Corrida e promete reunir pais e filhos. Para correr a Maratoninha, basta participar da promoção ‘Compre e Ganhe’ – a cada R$ 150 em compras entre os dias 1 e 26 de setembro (domingo) nas lojas participantes, o cliente ganha um voucher que dá direito ao kit de corrida. As notas fiscais devem ser trocadas pelo voucher em um balcão próximo à Praça de Eventos, entre 24 e 26/9 – sexta a domingo.

A retirada dos kits será nos dias 1 e 2 de outubro, no Park Lounge (até 2 kits por CPF). No dia da Maratoninha e da segunda etapa do Circuito Park Lagos de Corrida (03/10, domingo), a manhã será de atrações gratuitas para toda a família como brinquedos, brincadeiras, personagens vivos e o cão Dudu, mascote do shopping. O espaço terá, ainda, programação musical e gastronomia.