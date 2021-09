Circuito Rei e Rainha do Mar reúne diversos atletas em Cabo Frio

As águas da Praia do Peró foram palco do Circuito Rei e Rainha do Mar, reunindo diversos atletas e confirmando o protagonismo de Cabo Frio no cenário turístico e esportivo nacional.

No sábado, foram realizadas as provas de natação Super Challenge, de 10 km, e também a grande novidade desta edição: as canoas havaianas.

Já o domingo começou com o percurso de 8 km de trail run e, em seguida, o foco foi para as provas de corrida na areia, em que os inscritos puderam optar entre os trajetos de 2 km e 5 km.

O beach biathlon também foi uma modalidade do Circuito, onde os atletas nadaram 1 km no mar e correram 2 km na areia. Ainda no domingo, os nadadores competiram nas provas Sprint (1 km), Open (500m), Classic (2 km) e o Challenge (4 km).

Para finalizar, as crianças também competiram em provas exclusivas para diferentes faixas etárias: 3 a 4 anos (50m); 5 a 7 anos (100m); 8 a 10 anos (300m) e 11 a 13 anos (600m). Nas provas aquáticas, os pequenos também ganharam a cena, com disputas de 200m (9 a 11 anos) e 400m (12 e 13 anos).

A próxima etapa do circuito será no dia 12 de dezembro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas no site oficial do evento – www.reierainha.com.br.