Cirurgia de captação de órgãos é realizada no HCE em Cabo Frio

Uma equipe do Programa Estadual de Transplantes (PET) realizou, na manhã desta terça-feira (3), em Cabo Frio, uma cirurgia de captação de órgãos no centro cirúrgico do complexo São José Operário / Hospital Central de Emergência (HCE), em São Cristóvão.

Para a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), enfermeira Lilian Moraes Brandão, é essencial que a família do doador entenda que essa ação pode salvar vidas.

Cabo Frio é o único município da região que possui a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) credenciada. Esse setor permite que a cidade esteja na Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO), além de também ser responsável por identificar possíveis doadores, organizar o processo de doação e captação, treinar as equipes, entre outras atribuições.

O processo de captação e transplante de órgãos requer grande empenho das equipes, tanto administrativa do hospital, como multidisciplinar, e do suporte que realiza o contato com o Governo do Estado, por meio do Programa Estadual de Transplantes (PET).

Lilian também destacou que a equipe cabo-friense está cada vez mais preparada, e o próximo passo será a implantação da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO), que é mais uma instituição credenciada para auxiliar no processo de captação e doação de órgãos.