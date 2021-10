Civil de Cabo Frio prende casal acusado de assassinato na Rasa

Na manhã deste sábado, dia 16, por volta das 06h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, em cumprimento a operação QUINTO MANDAMENTO, capturaram os nacionais ANTÔNIO C.S.C e LUCILA V.S.

Contra o CASAL pendiam Mandados de Prisão Temporária pelo crime de Homicídio Qualificado, expedido nos autos do Processo 0007974-21.2021.8.19.0011, oriundos da comarca de Cabo Frio.

O crime de Homicídio, no qual o casal é acusado da autoria, aconteceu no dia 28/11/2020 no distrito de Unamar, ceifando a vida de CIRIO DA CRUZ DIAS.

De acordo com as investigações, o casal teria sido contratado por duas mulheres do estado do Amazonas para cobrar da vítima uma dívida referente a venda de um terreno no valor de R$ 5.000.

Cirio foi baleado em frente a sua residência no bairro da Rasa durante a cobrança efetuada pelos autores, na presença das duas contratantes citadas acima e outros elementos ainda não identificados. Logo após ser baleado, a vítima foi levada a um outro local, onde foi executado.

Durante as investigações, foi descoberto um áudio em que a vítima grava a própria Morte, pois CIRIO estava com o gravador ligado durante a cobrança dos autores.

O Casal foi preso em uma residência, no Bairro Rasa, em Búzios, após levantamento de dados do setor de inteligência desta UPJ. Em buscas realizadas na residência do CASAL, um Revólver Cal.38 com 5 munições intactas foi encontrado.

A operação também contou com o apoio da Policia Civil do Estado do Amazonas, a qual cumpriu mandado de prisão em desfavor de MARIA S.L.C, apontada como uma das mandantes do crime, e se homiziava naquele Estado.

Após realizadas as diligências mencionadas, o casal foi encaminhado a 126ªDP para dar continuidade a investigação e formalização do cumprimento dos Mandados.