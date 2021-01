Civil de Saquarema prende em flagrante mulher pela morte do filho de 10 meses

Numa investigação que exigiu sensibilidade, resiliência e atitude, uma equipe de policiais civis de Saquarema, liderados pessoalmente pelo Delegado André Bueno realizaram várias diligências e nesta terça-feira, dia 19, prenderam no bairro do Guarani, em Saquarema, uma mulher, 20 anos de idade, pelo delito de abandono de incapaz com resultado morte do próprio filho dela, uma criança de 10 meses de idade, após o mesmo ser encontrado morto em um poço artesiano no quintal da residência dela.

A princípio, a mãe teria deixado seu filho de 10 meses sozinho em casa junto do outro filho de 3 anos e saído para ir na casa de parentes que residem a poucos minutos a pé, e na volta teria encontrado seu filho sem vida, segundo ela, após 30 minutos de ausência. Ela disse ainda que seu filho engatinhou por mais de 10 metros até o poço e caiu.

Apesar do quintal ser de chão de terra batida, a criança, segundo a médica de plantão, apresentava pele íntegra, sem nenhum tipo de escoriações nas mãos e nos joelhos, o que chamou atenção.

A perícia da Polícia Civil esteve no local.

A mãe admitiu que por diversas vezes deixava seu filho sozinho.

O Delegado determinou a prisão em flagrante da mãe e a mesma será encaminhada para o presídio, e terá seu destino próximo definido pela Justiça.

A Polícia Civil de Saquarema agradece a ajuda e coragem das médicas plantonistas da pediatria do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, bem como aos colegas da Polícia Militar pelo apoio logístico.