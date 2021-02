Clínica Animal de Iguaba Grande chega em 1.000 atendimentos

Toda semana, a Clínica Veterinária Popular de Iguaba Grande atende dezenas de animais de 9h às 13h, gratuitamente, na Praça da Estação. Reinaugurada em junho do ano passado, hoje, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente comemora a marca de 1.000 atendimentos, em menos de um ano através do renomado Dr. Fabio Caputo.

“Para nós é uma grande alegria chegar a essa marca na nossa gestão. Chegamos com a clínica fechada e, após o apelo do Prefeito, reabrimos justamente no Dia do Meio Ambiente. Emoção muito grande num curto período de tempo”, comemora o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle.

Para atender o animal de estimação, o dono deve apresentar RG e comprovante de residência. Segundo Fabrine Azevedo, chefe de gabinete da SMAC, a cidade de Iguaba Grande foi o primeiro município a receber uma clínica animal somando um grande avanço para a população. A unidade oferece consultório para atendimento que possui uma recepção com fichas cadastrais e uma área externa onde os animais (cães e gatos) aguardam sua vez para o atendimento.

“O que mais encontramos aqui são animais com problemas de pele e doenças causadas por carrapatos. O trabalho é gratificante por comprovar a melhora do animal e a satisfação do cliente pela recuperação”, comenta Dr. Fabio Caputo – responsável pelos atendimentos na clínica. Já o subsecretário, Miquéias Gomes, defende que a causa animal deve ser trabalhada na cidade e que a secretaria está buscando meios para ampliar ainda mais os serviços.