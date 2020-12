Coleta de lixo domiciliar de Cabo Frio foi paralisada temporariamente

A Comsercaf informa que a coleta de lixo domiciliar foi paralisada temporariamente no município.



O Aterro Sanitário Dois Arcos se recusa a receber os resíduos de Cabo Frio e, na terça-feira (1º), o município protocolou uma ação judicial com pedido de tutela liminar, já que o aterro é a única área licenciada para receber o lixo produzido em toda a Região dos Lagos. A decisão judicial favorável ao município pode sair a qualquer momento para garantir a retomada do serviço.

Foi selado um acordo para o pagamento progressivo de dívidas existentes entre os meses de janeiro a maio. Segundo o contrato, devem ser quitadas as parcelas acordadas, mais o pagamento do mês corrente, que judicialmente, pode ser postergado por no máximo 90 dias.

Na sexta-feira (27/11), o município efetuou os pagamentos da parcela do acordo e parte do mês de agosto. Porém, mesmo com a quitação, na noite da segunda-feira (30), o aterro passou a não receber os resíduos coletados na cidade.