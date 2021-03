Com gol nos acréscimos, Boavista e Macaé empatam em Bacaxá

Em um jogo que só foi decidido nos acréscimos, Boavista e Macaé empataram em 1 a 1 na tarde de segunda (15), em Bacaxá. Com o resultado, o Boavista perde a chance de assumir a liderança do Carioca 2021 e fica em quinto lugar na classificação. Para o Macaé, o empate significou o primeiro ponto na competição, mas permanece na lanterna.

Depois de um primeiro tempo de poucas emoções, o Boavista abriu o placar aos 30 do segundo tempo com Jean Victor. Mas o Macaé pressionou e aos 50 do segundo tempo, em um levantamento na área, a bola resvalou em um zagueiro do Boavista e o juiz marcou pênalti. Vagner Carioca decretou o empate.

No próximo sábado, o Macaé vai ao sul do estado enfrentar o Volta Redonda. Já o Boavista recebe o Nova Iguaçu em Bacaxá.

Fonte: Ge.com