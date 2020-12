Com passagens nos poderes Executivos e Legislativos de Búzios, Joãozinho é nomeado presidente da Faetec

Foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira, dia 1º, a nomeação de João de Melo Carrilho, de Búzios, que concorreu ao cargo de prefeito da cidade na última eleição, para a Presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.



O novo gestor tem grande experiência na administração pública, com passagens pelos poderes Legislativo e Executivo, além de ser advogado.



“Recebi a importante missão de assumir a Presidência da Faetec a convite do Governador Claudio Castro e do nosso deputado e agora secretário de Ciência, Tecnologia e inovação Dr. Serginho. Tenho uma história com a Faetec, e ter a oportunidade de poder contribuir com a fundação é algo inexplicável! A Faetec passou em 2020 por momentos difíceis, mas faremos de 2021 um ano totalmente diferente! Nossa cidade ficará orgulhosa de nossas ações aqui na capital, fica a saudade de estar ao lado de vocês no dia a dia, mas com a certeza que aqui tenho a possibilidade de continuar nossa missão, transformar vidas”, disse Joãozinho.