Comando do 25° BPM se reúne com prefeito de Iguaba Grande para tratar de segurança pública

Na manhã desta terça-feira, dia 26, o Comandante e o Chefe do EM do 4° CPA, acompanhados do Cel Ibiapina, Comandante do 25° BPM e do Ten Cel Carmo, Subcoordenador Adjunto do CPROEIS, foram recebidos na Prefeitura de Iguaba Grande, pelo Prefeito da cidade, Vantoil Martins e pelos Secretário e Subsecretário de Ordem Pública, Sr. Fábio Costa e Cap Estrada.

O assunto tratado foi a segurança pública da cidade.

Os comandantes apresentaram e propuseram ao prefeito, a implantação do PROEIS no município, que seria um ganho enorme no policiamento e que certamente causaria impacto positivo nos indicadores estratégicos de segurança na região.