Combate ao Aedes aegypti durante o enfrentamento ao Coronavírus em Arraial do Cabo

O Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo iniciou, nesta quarta-feira (29), o trabalho de conscientização nas residências do município contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da Chikungunya, da Febre Amarela e do Zika vírus.

O trabalho teve início pelos distritos de Monte Alto e Figueira, com a participação de 26 agentes, seguindo o cronograma que foi montado para atender todo o município. A abordagem está sendo realizada de forma educativa, com o objetivo de informar os moradores quanto a importância da prevenção, inclusive com a distribuição de panfletos.

A visita domiciliar está suspensa, seguindo as orientações dos órgãos de Saúde do Estado, mas o setor pede a colaboração dos munícipes no atendimento aos agentes na frente das residências. A população não precisa se preocupar pois as equipes estão devidamente equipadas, com luvas e máscaras, para a proteção de todos.

“O período de quarentena é também o momento ideal para se prevenir contra o mosquito. Estamos atravessando um momento difícil em função da pandemia da Covid-19, mas não podemos esquecer que as outras endemias existem, por isso, convocamos a população para ser protagonista no combate ao Aedes aegypti. Os agentes estão utilizando todo o EPI indicado e a ação permanece neste formato até o término do período de quarentena. As visitas nas casas estão sendo menos invasivas, com orientações verbais, mantendo sempre a distância recomendada”, afirmou o Prefeito Renatinho Vianna.

É importante lembrar que em caso de necessidade de armazenamento de água, é preciso tapar todos os recipientes utilizados, para que eles não se transformem possíveis criadouros do mosquito. Também é importante verificar sempre os quintais e entornos das residências.

Eliminar os criadouros requer pouco tempo. Em apenas alguns minutos é possível acabar com que pode se tornar um grande perigo para as famílias. A dica é começar dentro de casa, verificando o recipiente de degelo da geladeira, que pode acumular água, vedando ralos e vasos sanitários de banheiros que não estão em uso e lavando diariamente os bebedouros dos animais de estimação.