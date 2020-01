Começa hoje o cadastro para as 23 escolas e creches municipais de Búzios

A partir de hoje, segunda-feira (06/01) começa o cadastro para as 23 escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios de novos alunos ou alunos sendo transferidos de outras redes. O cadastro pode ser feito pelo site www.egov.buziosdigital.rj.gov.br para vagas na Educação Infantil (Pré I e Pré II) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).

Após o cadastro as matrículas serão realizadas no período de 27/01 a 30/01, na unidade escolar para a qual o aluno for encaminhado, dentro do limite de vagas disponíveis.

Já os alunos da Educação Infantil (Pré I e Pré II) e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) que pediram mudança para escolas diferentes das que estudavam no ano letivo de 2019, ou que foram encaminhados para outra escola, devem fazer a matrícula do dia 21/01 a 24/01.

O cadastro para as creches é permanente e pode ser feito pelo mesmo site. As matrículas também serão realizadas do 27/01 a 30/01.

O ano letivo começa no dia 10/02.