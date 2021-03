Começa vacinação de idosos contra Covid-19 por drive-thru em Cabo Frio

Começou nesta quarta-feira (3) a vacinação para idosos entre 85 e 89 anos pelo sistema de drive-thru em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A vacinação é realizada no Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho.

Na sexta-feira (5), a vacinação será para idosos que tenham entre 80 e 89 anos. A imunização é realizada das 10h às 15h no drive-thru e também em outros polos de vacinação.

Quem não tem carro pode se se vacinar na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara. No Jardim Esperança, o polo é o Ciep Hermes Barcelos. Já no segundo distrito, a vacinação será no PAM de Santo Antônio, tanto em drive-thru quanto polo.

Para se vacinar é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF ou Cartão Nacional do SUS;

️documento com foto;

️comprovante de residência.

Polos de vacinação

1º Distrito

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação

Av. Henrique Terra, 706 – Portinho

Av. Henrique Terra, 706 – Portinho Escola Municipal Professor Edilson Duarte

R. Amélia Ferreira, s/n – Jardim Caiçara

R. Amélia Ferreira, s/n – Jardim Caiçara CIEP Hermes Barcelos

Estrada Velha de Búzios, 01- Jardim Esperança

2º Distrito

PAM de Santo Antônio

Drive-thru: Avenida Beira Mar, s/n

Polo: Rua Seis Aquárius II, 48

Fonte: G1