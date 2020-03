Comércio de Iguaba Grande está autorizado a reabrir a partir hoje

A partir de hoje, dia 27, o comércio de Iguaba Grande está autorizado a reabrir desde que cumpra as regras do Decreto Municipal Nº 1.891/2020, assinado ontem à noite pelo prefeito Vantoil Martins.

Pelo novo documento fica autorizado o funcionamento de praticamente todos os estabelecimentos comerciais de Iguaba Grande desde que obedecidas as restrições previstas no Artigo 4º, que limita o acesso dos clientes ao interior do estabelecimento conforme tamanho da edificação.

Bares e restaurantes poderão funcionar restritos a 50% da lotação máxima. Salões de beleza e centros de estéticas deverão funcionar com agendamento prévio para atendimento, sendo permitido somente o acesso de dois clientes por vez. O transporte de passageiros também ganhou regras.



Apesar de liberar o funcionamento de praticamente todo tipo de estabelecimento, alguns continuam proibidos como parques públicos e privados, festas, feiras em geral, ginásios esportivos e campos de futebol, e qualquer outro evento ou atividade que demande aglomeração ou reunião de pessoas. Com relação às aulas na rede pública municipal e particular o novo Decreto mantém a suspensão das atividades até o dia 12 de abril. Missas, cultos e qualquer tipo de celebração religiosa também permanecem proibidos para evitar aglomeração de pessoas, no entanto os espaços poderão ficar de portas abertas.



O novo Decreto mantém, também, a determinação de isolamento domiciliar para pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica, doença cardiovascular, câncer, doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico, além de gestantes e lactantes.