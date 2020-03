Comissão de Auditoria divulga resultado da análise de execução orçamentária da Secretaria de Educação de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio divulgou na manhã desta quinta-feira (5), em coletiva de imprensa, o resultado da Auditoria de Conformidade realizada pela Comissão Extraordinária de Auditoria Interna, designada pelo prefeito Dr. Adriano Moreno por meio da portaria nº 3.915/PMCF/2019, para apurar as denúncias de irregularidades na destinação dos recursos da Secretaria de Educação. O relatório apresentado identificou que não houve desvio do valor de R$40 milhões e nem fraude contábil.

O parecer apresentado pelos técnicos propõe a apuração de desvio de finalidade nos recursos geridos pela Secretaria de Educação, no período de julho de 2018 a abril de 2019, ressaltando que a pasta tem autonomia administrativa e que estas decisões são de total responsabilidade de seus gestores.

A comissão, formada por servidores técnicos qualificados, além de orientar o Chefe do Executivo a instaurar Tomada de Contas, também vem auxiliando o corpo jurídico do município nas medidas judiciais necessárias diante da apuração. O resultado da auditoria foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, ao Grupo de Atuação Especializada em Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal e Polícia Federal.

Na ocasião, foi apresentada ainda a execução orçamentária e financeira do período auditado, além do apontamento de transferências de recursos da conta do salário educação para a conta FUNDEB e identificação dos recursos destinados à Educação.

“Hoje viramos uma página e quebramos um paradigma desta cidade. Estamos apresentando todas as contas com transparência e mostrando a veracidade do nosso trabalho. Informações sem fundamento não contribuirão para o desenvolvimento do município. Tenho uma obrigação com Cabo Frio e com a população. Nada resiste ao trabalho”, disse o prefeito.