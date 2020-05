Comsercaf, em Cabo Frio, inicia reforma das lixeiras subterrâneas na orla da Praia do Forte

Comsercaf iniciou na quarta-feira (6), a reforma das lixeiras subterrâneas localizadas na orla da Praia do Forte. Os depósitos, feitos de aço inox, estão deteriorados. O reparo, realizado pela empresa Áries Empreendimentos e Serviços Eireli, deve durar cerca de 30 dias. O investimento é de aproximadamente R$28 mil.

O material das lixeiras continuará sendo de aço inox, que é mais resistente à oxidação provocada pelo descarte de resíduos. Além disso, também serão trocadas as bases dos depósitos de lixo, feitas de uma chapa de aço carbono laminado.

“Essa é a primeira vez que as lixeiras subterrâneas passam por uma manutenção, desde a obra dos quiosques, em 2013. As tampas dos depósitos apresentavam alto nível de corrosão, com buracos que poderiam causar acidentes graves aos pedestres e aos funcionários da autarquia. Após a recuperação, poderemos operar esses equipamentos com 100% de segurança” – fala Dario Guagliardi, presidente da autarquia.