Concurso Moda Praia 2022 escolhe Musa e Mister em Iguaba Grande

No próximo sábado (22), a partir das 16h, na praia dos Ubás, acontece a 1ª Expo Moda Praia de Iguaba Grande, onde 18 candidatos, entre homens e mulheres, concorrem ao título de Musa e Mister Iguaverão 2022. Os participantes, com idade superior a 16 anos, realizaram a inscrição de forma online, através do site da prefeitura.

O desfile será dividido em duas etapas, na primeira os participantes se apresentam com trajes de banho e depois vestindo saídas de praia. Os candidatos que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar, nas categorias masculino e feminino, terão, entre os prêmios, bolsa em curso de inglês, seis meses de academia, Day Spar, book fotográfico, kit de suplementos, entre outros.

Além do concurso a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR), promoverá um desfile inclusivo com a participação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação de Pais Eficientes de Iguaba Grande (APEIG) e Centro de Referência do Idoso (CRI).

“Será uma tarde muito agradável. Nossa intenção é realizar um evento para toda família e ao mesmo tempo dar a oportunidade dos comerciantes locais oferecerem seus produtos. Somos uma cidade praiana, amamos nossa lagoa, e todo esse clima de verão, nada melhor do que juntar tudo isso num local só”. Disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle

O evento terá ainda a apresentação musical da Orquestra Em Movimento – Moviband, lançamento dos EcoBrindes Turismo Sustentável, produzidos pelas artesãs da cidade, distribuição de brindes, além dos estandes de moda praia.