Concurso Público de Cabo Frio terá provas neste sábado e domingo

As primeiras provas do Concurso Público 2020 para cargos efetivos na Prefeitura de Cabo Frio serão realizadas neste sábado (21) e domingo (22), em 26 pontos distintos da cidade.

Todos os candidatos deverão utilizar máscara facial, portar álcool em gel e caneta esferográfica azul ou preta. Não será permitido consumir alimentos nos locais de prova, exceto os candidatos que apresentem condições de saúde que exijam alimentação intervalada, mediante apresentação de laudo que comprove a necessidade.

A máscara será dispensada para candidatos com qualquer deficiência que impeça seu uso adequado, sob o amparo da Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020. Nesses casos, o candidato deverá comunicar previamente aos organizadores pelo e-mail concurso@ibam.org.br e comparecer ao local de prova munido de laudo médico.

Os candidatos que concorrem às vagas de docente I, docente II, Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar serão os primeiros a fazer o exame, que neste ano, devido à pandemia, será realizado em várias datas.

Confira o cronograma deste fim de semana:

– 21/08/21 (tarde): Docente I (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental)

– 22/08/21 (manhã): Docente II (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, Inglês e Português)

– 22/08/21 (tarde): Docente II (História e Matemática), Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar

No sábado, os portões serão abertos às 14h e fechados às 15h. Já no domingo de manhã, o acesso será permitido a partir das 8h e finalizado às 9h. À tarde, os candidatos desse turno poderão entrar entre 14h e 15h.

Informações como locais, horário de prova, cartão de confirmação e outras podem ser consultadas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) (http://www.ibam-concursos.org.br/cabofrio/) e no campo de Concurso Público no site da Prefeitura de Cabo Frio (https://cabofrio.rj.gov.br/concurso-publico/).