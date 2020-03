Concurso público de Iguaba Grande é adiado para o segundo semestre

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande acaba de suspender, temporariamente, todos os trâmites do concurso público previsto no Edital Nº 01/2020 publicado em fevereiro deste ano. A decisão soma-se a de várias outras Prefeituras do país e acontece com base no Decreto Estadual Nº 46.973, que reconhece a emergência na saúde pública do estado do Rio de Janeiro em razão do coronavírus, e também nos Decretos Municipais Nº 1.885/2020, 1.886/2020 e 1.887/2020, que estabelecem medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do Covid-19.

O Decreto que determina a suspensão do concurso (Nº 1890/2020) foi assinado na manhã desta quarta-feira (25) pelo prefeito Vantoil Martins, e transfere para o segundo semestre todas as próximas etapas do concurso, incluindo a divulgação preliminar dos candidatos que concorrem às vagas de pessoas portadoras de necessidades especiais, que estava prevista para hoje.

“A gente sabe o quanto esse concurso é esperado e necessário para a melhoria de vários serviços municipais, mas neste momento de pandemia, com novos casos de coronavírus se confirmando todos os dias em várias partes do país, entendemos que adiá-lo é a melhor decisão para preservarmos a saúde de todos os candidatos”, comentou o prefeito Vantoil, lembrando que tão logo seja encerrado o estado de emergência na saúde pública, estabelecido no Decreto Estadual Nº 46.973, os atos do concurso serão imediatamente restabelecidos a contar da divulgação da relação preliminar dos candidatos que concorrerão às vagas de pessoas portadoras de necessidades especiais. Quanto aos demais atos previstos no cronograma do Edital, como as provas, por exemplo, ele explicou que novas datas serão agendadas e divulgadas com mínimo de 30 dias de antecedência, conforme Decreto.

As inscrições para o concurso de Iguaba Grande começaram no dia 6 de fevereiro e terminaram no último 16, após prorrogação de 10 dias. Ao todo, são 304 vagas com salários que variam entre R$ 1.195,92 e chegam a R$ 4.777,67. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período.