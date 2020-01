Confira as opções de lazer para o fim de semana em Cabo Frio

Além do descanso à beira mar, atividades de lazer e entretenimento estão entre as opções para o fim de semana em Cabo Frio. Todos os eventos são gratuitos e não há restrição de idade. A programação inclui pô do sol histórico, seresta e homenagem a Yemanjá e Nossa Senhora de Navegantes.

Na sexta-feira (31), o Pôr do Sol Histórico no Morro da Guia oferece um roteiro de beleza, história e música. O projeto acontece em um local com visão privilegiada em 360º da zona central da cidade, incluindo a Praia do Forte, as Dunas, a tradicional Rua dos Biquínis e o bairro das Palmeiras. O evento acontece a partir das 17h, com concentração é em frente ao Museu de Artes Religiosa e Tradicional (Mart). O museu fica localizado no Largo de Santo Antônio, Centro.

A Praça da Bandeira, na Passagem, recebe todos os sábados, das 19h às 22h, a Seresta dos Idosos, desta vez quem se apresenta é a cantora Lais Alfradique. Além da música, barraquinhas oferecem opções variadas de comida e bebida. A programação está sujeita às condições do tempo.

O domingo (02) será dedicado às comemorações do Dia de Yemanjá e Nossa Senhora de Navegantes, no Centro e no distrito de Tamoios. No Canto do Forte, entre as atividades programadas estão apresentações culturais, missa, capoeira, afoxé ile Obà, jongo, samba de roda, barraca com artigos religiosos, comidas típicas e barracas de flores. O evento é gratuito e aberto ao público. A atividade é organizada por representantes das religiões de matriz africana, da Umbanda e da Igreja Católica Brasileira de São Jorge.

A realização do evento é de iniciativa das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana Ilê Ase Parque São Jorge, Ilê Ase Olufon Deiy e Tenda Umbanda Caboclo Sultão das Matas, da Umbanda e da Igreja Católica Brasileira de São Jorge.