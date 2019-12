Confira o calendário 2020 do IPTU de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Fazenda, divulga o calendário de recolhimento dos tributos municipais a partir de 1º de janeiro de 2020. Cotas únicas com até 15% de desconto com pagamento até março! Confira o cronograma e programe-se!

IPTU 2019:

COTA ÚNICA COM DESCONTO

Parcela única com vencimento em 30/01/2020 com 15% de desconto

Parcela única com vencimento em 29/02/2020 com 10% de desconto

Parcela única com vencimento em 29/03/2020 com 5% de desconto

OU

PARCELAMENTO

OU PARCELAMENTO 1ª parcela com vencimento em 30/01/2020

2ª parcela com vencimento em 29/02/2020

3ª parcela com vencimento em 29/03/2020

4ª parcela com vencimento em 30/04/2020

5ª parcela com vencimento em 30/05/2020

6ª parcela com vencimento em 28/06/2020

7ª parcela com vencimento em 30/07/2020

8ª parcela com vencimento em 30/08/2020

9ª parcela com vencimento em 30/09/2020

10ª parcela com vencimento em 30/10/2020

O IPTU 2020 pode ser retirado a partir de janeiro de 2020 diretamente na sede da Secretaria de Fazenda, na Av. da Liberdade, s/nº, ao lado da Câmara Municipal, ou pelo site www.arraial.rj.gov.br na opção IPTU Online. As cotas para pagamento também podem ser retiradas via email, enviando os dados cadastrais do imóvel para iptu@arraial.rj.gov.br ou tributos@arraial.rj.gov.br