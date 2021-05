Confira o calendário de vacinação da primeira dose para grupos prioritários em Araruama

A Prefeitura de Araruama divulgou o Calendário de Vacinação da primeira dose para a quinta-feira, 06, para os seguintes grupos prioritários: gestantes e puérperas ( mulheres até 60 dias após dar à luz) com ou sem comorbidades, além de pessoas com autismo e síndrome de Down.

Na quinta-feira, 06, pela manhã vão ser imunizadas gestantes e puérperas de 18 anos para cima com comorbidades (descritas no quadro abaixo.

Locais de vacinação: Praça Menino João Hélio, no Centro, e na Subprefeitura de São Vicente.

Na quinta-feira, 06, na parte da tarde serão vacinadas as demais gestantes e puérperas de 25 anos para cima, na Praça Menino João Hélio, no Centro, e na Subprefeitura de São Vicente.

Também na quinta-feira, 06, serão imunizadas as pessoas com autismo e síndrome de Down de 18 anos para cima, das 09h às 16h, no Centro de Convenções situado na Praça Menino João Hélio.

Importante: as pessoas precisam levar um laudo médico que comprove as comorbidades, além dos documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Cartão do Sus.