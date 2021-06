Confira o calendário de vacinação de Arraial do Cabo contra a Covid-19

No sábado (12), na segunda-feira (14), na terça-feira (15), na quarta-feira (16) e na quinta-feira (17) serão aplicadas as vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

1ª dose – Pfizer

Sábado (12)

18 a 24 anos

9h às 12h

Portadores de Comorbidades e Deficiência Permanente, Comorbidades lista PNI; portadores de doenças permanentes, cadastrados no BPC; pacientes renais crônicos (diálises), obesidade com ICM igual ou maior de 40 e síndrome de Down.

Necessário apresentar os seguintes documentos: RG e laudo médico.

Gestantes e puérperas com cormobidade – laudo e autorização do obstetra.

Acima de 18 anos

9h às 12h

Pessoas em situação de rua.

Trabalhadores da limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e domiciliares.

Apresentar vínculo ativo profissional, identidade, CPF e comprovante de residência

Locais

ESF Sabiá

ESF Monte Alto

ESF Figueira

ESF Cabocla

ESF Boa Vista

ESF Prainha

ESF Hermes Barcelos, Canaã

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos

Segunda-feira (14)

9h às 12h

Repescagem 1ª e 2ª dose AstraZeneca

Profissionais da Educação; e portadores de cormobidade.

Comorbidades lista PNI; portadores de doenças permanentes cadastrados no BPC; pacientes renais crônicos (diálises), obesidade com ICM igual ou maior de 40 e Síndrome de Down.

Locais

ESFs por agendamento

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã

1ª dose – Pfizer

Moradores de Arraial do Cabo

Apresentar completamente de residência e CPF

59 anos

Mulheres – 9h às 12h

Homens – 14h às 16h

Terça-feira (15)

58 anos

Mulheres – 9h às 12h

Homens – 14h às 16h

Quarta-feira (16)

57 anos

Mulheres – 9h às 12h

Homens – 14h às 16h

Quinta-feira (17)

56 anos

Mulheres – 9h às 12h

Homens – 14h às 16h

Locais

ESF Cabocla

ESF Boa Vista

ESFs do 2º Distrito