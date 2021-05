Confira o calendário de vacinação em Cabo Frio referentes ao período de 10 a 21 de maio

Terça-feira (11) – pessoas de 59 anos com comorbidades; pessoas com doença renal (diálise) em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades de 18 a 59 anos; 1ª e 2ª para profissionais de saúde previamente agendados;

Quarta-feira (12) – pessoas de 58 anos com comorbidades; pessoas com doença renal (diálise) em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades de 18 a 59 anos; deficientes permanentes cadastrados no BPC (deficientes visuais e intelectuais)

Quinta-feira (13) – pessoas de 57 anos com comorbidades; pessoas com doença renal (diálise) em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades de 18 a 59 anos; 1ª e 2ª dose para profissionais de saúde previamente agendados.

Sexta-feira (14) – pessoas de 56 anos com comorbidades; pessoas com doença renal (diálise) em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades de 18 a 59 anos; deficientes permanentes cadastrados no BPC (deficientes visuais e intelectuais)

Terça-feira (18) – pessoas de 55 anos com comorbidades;

Quarta-feira (19) – deficientes permanentes cadastrados no BPC (deficientes físicos e auditivos)

Sexta-feira (21) – deficientes permanentes cadastrados no BPC (deficientes físicos e auditivos)

Além do documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência, no ato da vacinação, o cidadão com comorbidade precisa apresentar cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares que comprove a condição de saúde. Os deficientes permanentes devem levar o laudo com o Cadastro Internacional da Doença (CID).

Profissionais da saúde que ainda não tomaram a primeira dose devem agendar sua vacinação através do e-mail: vacinacao@cabofrio.rj.gov.br e aguardar o contato da Secretaria de Saúde.