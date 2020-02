Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia visita Centro de Controle Operacional da Prolagos

Representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São Pedro da Aldeia visitaram, nesta segunda-feira, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Prolagos, onde conheceram de perto os sistemas de água e esgoto e tiraram dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pela concessionária. A comitiva, acompanhada do secretário de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento, Luciano Pinto, foi recebida pelo Coordenador Operacional, Victor Barreto, que explicou cada etapa dos processos e a tecnologia disponível na unidade, que é uma das mais modernas do país no setor de saneamento.

Formado por representantes da sociedade civil e do poder executivo, o conselho tem como finalidade fiscalizar as ações do município, analisar as demandas da sociedade e propor melhorias. “O conselho passou por um processo de renovação e é importante que todos se aprofundem em alguns temas, como o saneamento, por exemplo. Conhecemos um pouco mais do trabalho da empresa e me surpreendi positivamente com o controle e tecnologia empregados”, comentou Vinicius Melo, da ONG Respeito Animal, e um dos conselheiros.

O Conselho é um órgão consultivo, deliberativo, de assessoramento do Poder Executivo e paritário, composto por 14 membros titulares e 14 membros suplentes, a função não é remunerada. “Além de desempenharem papel de fiscalização, os membros do conselho são considerados colaboradores para a atuação da secretaria de Meio Ambiente. Conhecer este Centro e a operação dos sistemas de água e esgoto é importante não só para os conselheiros, mas para toda a população atendida pela Prolagos”, disse o secretário de Meio Ambiente aldeense, Luciano Pinto.

Com aparelhos de alta tecnologia, o CCO controla, em tempo real, os serviços de produção, reservação e distribuição de água; captação e bombeamento do esgoto por meio das estações elevatórias; programação dos serviços nas redes, instalações e equipamentos, bem como, a segurança patrimonial das instalações da empresa. O Centro acompanha o funcionamento dos sistemas de água e esgoto 24 horas por dia e fornece uma série de informações que permitem tomar decisões operacionais e corrigir eventuais alterações de forma rápida e segura.