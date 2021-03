Conselho Municipal de Turismo de São Pedro da Aldeia elege novos conselheiros da sociedade civil

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de São Pedro da Aldeia realizou a 1ª assembleia ordinária de 2021. A reunião contou com a presença do assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo, Júnior Arruda, e com mais de 50 pessoas, entre representantes do poder público e de diversos setores do ramo turístico.

O encontro teve como objetivo reunir o trade turístico do município para debater as políticas públicas do setor, apresentar a nova equipe da Secretaria Municipal Adjunta de Turismo, reformular a estrutura do conselho, além de avaliar o segmento turístico durante o período da pandemia do coronavírus e as propostas para fomento ao setor.

A reformulação do COMTUR visa resgatar a relação entre o trade turístico do município e o poder público. O setor hoteleiro, representantes de restaurantes, pousadas, guias e agências de turismo, quiosqueiros, artistas, artesãos, transportadores turísticos e do turismo náutico estiveram presentes. Também compareceram as demais secretarias municipais que possuem cadeira no Conselho, que são Esportes, Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos, assim como a Câmara Municipal.

O assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo, Júnior Arruda, reiterou o compromisso de uma agenda da Secretaria Estadual no município para oferta e recadastramento da Carteira Nacional do Artesão, além de trazer para o setor uma linha de crédito para fomento da atividade.

A secretária municipal adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, reafirmou o objetivo de fomentar a articulação conjunta de novas ações, pensadas pelo poder público e pela sociedade civil. “Hoje, posso dizer que o setor está bastante mobilizado e unido. Confiante na gestão e satisfeito com a condução das ações. Queremos trazê-los para perto, promover uma gestão cada vez mais participativa”, disse.

O evento também elegeu os novos conselheiros da sociedade civil, que ocuparão os cargos durante o biênio 2021-2022. Foram eleitos:

Hoteleiro/pousadeiro

Afonso Abreu (titular)

Gustavo Amaral (suplente)

Jornalista

Renato Fulgoni (titular)

Thiago Victor (suplente)

Restauranteiro

Pedro Abreu (titular)

Associação Comercial

Vera Lucia de Barros Peres (titular)

Artista/artesão local

Max Jorge Oliveira (titular)

Dóris Elisabeth de Souza (suplente)