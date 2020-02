Construção da nova biblioteca municipal de Iguaba Grande está em fase de acabamento

Em breve os moradores de Iguaba Grande poderão voltar a frequentar a Biblioteca Pública Municipal. O novo espaço físico está sendo construído pela Prefeitura na Praça da Estação, e terá 168 m² com entradas e banheiros femininos e masculinos com acessibilidade. As obras começaram em meados de outubro de 2019, após a mudança da Secretaria de Fazenda para o antigo espaço da Biblioteca, e a previsão de conclusão é até o fim de março deste ano.

De acordo com o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Ezio Cabral, o local escolhido pela Prefeitura para a construção do novo prédio é de fácil acesso da população. “A Praça da Estação fica numa área central de Iguaba. É um espaço muito frequentado e bastante agradável, mas que estava abandonado nas gestões anteriores”, comentou.

Com a construção da nova biblioteca, a Praça da Estação está sendo revitalizada, transformando-se num novo point de festa e cultura na cidade. Este ano, por exemplo, o local será palco de vários shows do carnaval. A programação começa nesta sexta-feira (14), às 23h, com show do cantor Leonardinho.