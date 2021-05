Construção da nova passarela próxima à UPA Pediátrica em São Pedro da Aldeia

A construção da passarela sobre a Rodovia Amaral Peixoto, na RJ-106, na altura do bairro Balneário, já recebeu peças pré-moldadas que compõem a elevação. Iniciada no dia 24 de março, a intervenção localizada em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de São Pedro da Aldeia irá viabilizar a travessia de pedestres de forma segura. A obra também possibilitará maior fluidez no trânsito do local.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), nas próximas semanas as estruturas que ficarão sobre a rodovia serão içadas. Nas ocasiões, o fluxo de veículos precisará ser interrompido por curtos períodos de tempo. A Guarda Municipal tem dado apoio às ações de trânsito já realizadas para viabilização da obra. A expectativa, segundo o departamento estadual, é que a passarela seja inaugurada até o fim do mês de junho.

A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidade, para que cadeirantes também façam uso do equipamento. A obra foi orçada em R$1.874.542,88 e todo o valor é custeado pelo Governo do Estado. A intervenção atende a um pedido do prefeito, Fábio do Pastel, ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).