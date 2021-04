Construção do Mirante da Prainha, em Arraial do Cabo, começa segunda-feira

Na próxima segunda-feira (26), vai ser iniciada a construção do mirante da Prainha, em Arraial do Cabo. A obra emergencial, de responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi uma solicitação do prefeito, Marcelo Magno, ao presidente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Luiz Roberto Pereira, em uma audiência no dia 19 de janeiro, na sede do órgão, com a participação do Secretário Municipal de Obras, Pedro Cajueiro.

A obra de contenção, estrutura de concreto armado (mirante) e recomposição de pavimento, tem um custo de R$ 4.747.196,99. O prazo de conclusão é de oito meses e a obra vai ser e executada pela empresa Geologus Engenharia.

Durante o período da obra de contenção de encosta, a Prefeitura terá que fazer algumas intervenções e alterações no trânsito na RJ-140. As mudanças já foram planejadas e serão anunciadas nos próximos dias.