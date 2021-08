“Container do Esporte” chega à praça de São Cristóvão em Cabo Frio

Quem passou pela praça Alfredo Castro, em São Cristóvão, notou uma grande novidade: a chegada de dois caminhões trazendo o “Container do Esporte”, projeto desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), e que está em Cabo Frio por meio de uma parceria com a Prefeitura.

Na próxima semana, os profissionais de Educação Física e estagiários que fizeram as inscrições vão participar de uma capacitação, para estarem aptos à metodologia das aulas das cinco atividades previstas no projeto (mini vôlei, mini atletismo, mini tênis, mini badminton e mini handebol), todas desenvolvidas em forma adaptada.

O período de capacitação vai até sexta-feira (27), em dois turnos: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os profissionais de Educação Física e estagiários selecionados após a capacitação atuarão, de forma remunerada, no projeto, que terá a duração de seis semanas.

As inscrições dos alunos podem ser feitas até o dia 30 de agosto na sede da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, que fica no Terminal de Transatlânticos (Avenida Nossa Senhora da Assunção, s/n); ou no próprio Container do Esporte.

O projeto “Container do Esporte” tem patrocínio da ENEL e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro.