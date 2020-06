Continuam as fiscalizações na barreira sanitária de Arraial do Cabo

Agentes da Secretaria de Segurança Pública mantém a fiscalização nas entradas de Arraial do Cabo para assegurar o cumprimento do decreto de quarentena, ainda em vigor, com objetivo de evitar um surto do novo coronavírus no Município.

De acordo o Secretário da pasta, Bruno Monteiro, foram identificados somente no fim de semana 112 condutores de outras cidades e estados tentando entrar no município sem apresentar os devidos comprovantes estipulados no Decreto. Todos os veículos foram impedidos de entrar na cidade e retornaram da barreira. A Prefeitura reforça que a fiscalização está sendo feita em todas as entradas da cidade. As barreiras seguem instaladas na rodovia que liga Arraial à Cabo Frio (na entrada da Praia do Pontal), em frente a Secretaria de Segurança Pública, e nas principais pistas de Monte Alto e Pernambuca.

É importante lembrar que a cidade não está aberta para o turismo e todas as medidas adotadas a fim de restringir a circulação de pessoas seguem em vigor. A Secretaria de Segurança Pública e o Procon estão recebendo denúncias de empresários e donos de casas de aluguel de temporada, que estariam facilitando a entrada de turistas em Arraial do Cabo. As irregularidades estão sendo apuradas e os moradores podem ajudar, denunciando pelos números 153 e 199. A Secretaria do Ambiente, através da Guarda Ambiental Marítima, também atende denúncias de descumprimento dos decretos nas praias.