Continuam as obras de reforma no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia

As obras de reforma do Teatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, seguem avançando. Na parte externa, a área de estacionamento já recebeu cerca de 140 metros de rede de drenagem e, atualmente, estão sendo assentados os meios-fios. O espaço vai ganhar, ainda, calçamento, serviços de paisagismo e demarcação de vagas para os veículos. A obra é fruto de um contrato de repasse celebrado entre a Prefeitura aldeense e o Ministério do Turismo.

As paredes externas também estão sendo recuperadas com serviços de impermeabilização, que vão garantir maior durabilidade à construção. A próxima etapa da obra compreende o aterro e a preparação do terreno para a pavimentação da área de estacionamento com piso intertravado. Na área interna, o revestimento antigo de carpete já foi totalmente retirado e as paredes estão recebendo pintura. A reforma geral das instalações elétricas também já teve início.

O projeto contempla, ainda, a construção de uma rampa de acesso ao palco e instalação de esquadrias. As intervenções têm como objetivo proporcionar mais conforto e segurança aos usuários, bem como melhorias nos aspectos térmico e acústico. A obra tem previsão de entrega para o final do ano.

Apoio Federal

A obra de reforma está vinculada ao Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura, criado pelo Ministério do Turismo (MTur) voltado ao desenvolvimento do turismo nos municípios brasileiros, principalmente por meio de adequação da infraestrutura. Os recursos da obra, disponibilizados via Sistema de Convênios (Siconv), são provenientes da programação orçamentária do MTur.

Fotos: Renato Fulgoni