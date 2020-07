Continuam os debates com representantes de escolas de Cabo Frio contra o retorno ao trabalho sem garantias sanitárias

Nesta terça, dia 28, haverá outra reunião do Sepe Lagos para dar prosseguimento às discussões sobre as condições necessárias para o retorno do trabalho presencial nas escolas municipais de Cabo Frio com garantia de segurança sanitária.



Os representantes escolhidos por cada unidade de ensino da cidade continuarão o debate com a direção do Sepe Lagos às 18h30, por meio do aplicativo Zoom.

O sindicato tem convocado essas reuniões em reação à Portaria nº 8.896, editada pela prefeitura em 22 de junho. Ela instituiu uma comissão temporária para discutir ações e medidas com o objetivo de organizar o retorno às aulas. E a nova portaria editada pela Seme convocando ASGs e outros profissionais para o trabalho presencial, antes mesmo que esta comissão efetivamente comece a funcionar, torna este debate ainda mais urgente e necessário.

O sindicato participará desta comissão defendendo os interesses da categoria. O objetivo das reuniões com representantes das unidades escolares é avaliar a fundo a situação das escolas e construir uma pauta de reivindicações sanitárias dos trabalhadores que será apresentada à comissão criada pela prefeitura.