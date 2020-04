Contratos da Educação de Cabo Frio estão mantidos no mês de abril

A Prefeitura de Cabo Frio informa que todos os contratos da Educação estão mantidos neste mês de abril.

Confira a nota:

“Embora o cenário econômico-social do país, do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente do município de Cabo Frio seja calamitoso, o prefeito Dr. Adriano Moreno entende a importância da manutenção do posto de trabalho para muitas famílias. Para alguns, esta é a única fonte de renda. Diante disto, a Prefeitura ressalta que não vai medir esforços para que todos os contratos sejam mantidos até o fim da vigência. Além disso, é importante destacar que os diretores das unidades escolares da rede municipal não sofrerão perdas. Toda a equipe diretiva é essencial tanto neste momento de planejamento quanto no retorno das aulas”.