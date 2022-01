Contribuintes de Búzios tem desconto de 10% para pagamento em cota única do IPTU até 31 de janeiro

A Prefeitura de Búzios está realizando uma campanha para pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial, e Territorial Urbano (IPTU) 2022 com desconto de 10% para pagamento em cota única até 31 de janeiro de 2022. O contribuinte poderá dividir o IPTU em 10 vezes sem juros com o primeiro vencimento no 10 de fevereiro de 2022, e as demais parcelas com vencimento no dia dos meses subsequentes.

Os contribuintes poderão retirar as guias para o pagamento no atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação na sede da Prefeitura, nos Postos Avançados da Prefeitura (PAP Cem Braças e subprefeitura da Rasa) ou no portal de serviços da Prefeitura: www.buzios.rj.gov.br.

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser pago por meio de aplicativos de instituições bancárias, nos terminais de autoatendimento dos bancos credenciados: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB, e presencialmente nas Casas Lotéricas, até o vencimento.

O pagamento dos tributos fora do prazo estabelecido implicará em juros, multas e encargos legais previstos na Legislação Municipal.