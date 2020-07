Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Cabo Frio realiza reunião com empresas de hospedarias

A Coordenadora-Geral de Defesa do Consumidor realizou nesta terça-feira (7) uma reunião com empresários do ramo de hospedarias de Cabo Frio. Durante o encontro por videoconferência o órgão apresentou a apostila do projeto “Procon Cabo Frio vai às Hospedarias”, abordando o direito dos consumidores hóspedes.

Em suas 122 páginas, a cartilha aborda temas que vão do direito do consumidor às rotinas das hospedarias e foi criada pela equipe do Procon com base em demandas recebidas pelo órgão. O objetivo do documento é reunir informações necessárias e cotidianas em um material com linguagem e consulta fácil. Segundo a coordenadora da pasta, Monica Bonioli, a reunião foi produtiva e o projeto bem aceito pelos empresários.

“São 34 tópicos abordados na apostila, entre eles o controle na hospedagem de menores de idade e a acessibilidade para pessoas com deficiência, demandas muito recorrentes na sede do Procon”, explicou, acrescentando que o órgão disponibiliza o conteúdo da apostila por whatsApp, assim como exemplares do Código de Defesa do Consumidor nos idiomas inglês e espanhol.

A reunião contou também com a participação da Secretaria de Turismo, por meio do secretário Paulo Cotias e da turismóloga Isabela Nogueira, e representando a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Cabo Frio e Arraial do Cabo, o Dr Leonardo Rubin. A cartilha completa pode ser acessada clicando aqui.

Reunião setor educação

Na próxima terça-feira (14), a reunião será com empresários do setor de educação. Para esse segmento o projeto se chama “Procon Cabo Frio vai às Escolas”, que consiste em orientações jurídicas dos direitos dos consumidores alunos. Os interessados devem solicitar o link para participação pelo WhatsApp (22) 9.8833-9207.