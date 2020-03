Coordenadoria de Serviços Públicos de Cabo Frio faz última chamada para regularização de jazigos

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria de Obras, convoca os cessionários de covas e sepulturas de uso perpétuo no Cemitério Municipal Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, para regularização e/ou recadastramento.

O atendimento acontecerá de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Setor de Administração, no bairro São Cristóvão, em datas específicas.

Para os promissários com jazigos no Cemitério Santa Izabel, no Centro, o chamamento é em caráter de urgência e o prazo final é no 30 de abril.

As convocações são para adequação do jazigo e/ou sepultura conforme determinação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 335/2003, regularização do pagamento da taxa de serviços funerários e regularização da titularidade do espaço.

Para a regularização é necessário comparecer ao local com originais e cópias da cédula de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado (conta de luz, água ou telefone), comprovante de aquisição/pagamento do espaço destinado ao jazigo ou sepultura, certidão de óbito de todos os sepultados e duas fotos contendo a numeração do jazigo ou sepultura.

O cronograma seguirá a seguinte ordem no Cemitério Jardim dos Eucaliptos:

Período do Atendimento

Numeração Jazigos

09/03/2020 a 19/03/2020 – 01 ao 35

23/03/2020 a 02/04/2020 – 36 ao 70

06/04/2020 a 16/04/2020 – 71 ao 110

20/04/2020 a 30/04/2020 – 111 ao 151

O setor de Administração dos Cemitérios da Coordenadoria de Serviços Públicos fica localizado na Rua Fagundes Varela, nº 166, em São Cristóvão.