Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos de Cabo Frio convoca cessionários de jazigos para regularização

A Coordenadoria de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria de Obras de Cabo Frio, convoca os cessionários de sepulturas e covas de uso perpétuo nos cemitérios municipais para regularização e/ou recadastramento. O atendimento, que será feito de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no Setor de Administração, em São Cristóvão, inicia no dia 21 de outubro. O edital de chamamento público foi publicado no decreto n° 6.052.

A convocação é para adequação do jazigo e/ou sepultura conforme determinação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 335/2003, regularização do pagamento da taxa de serviços funerários e regularização da titularidade do espaço.

De acordo com o documento, antes de comparecerem ao local indicado é necessário que os cessionários compareçam ao cemitério correspondente e identifique, com ao menos duas fotos, a numeração do jazigo e/ou sepultura. De posse das fotos, é preciso juntar original e cópia da identidade, do CPF, comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou telefone), comprovante de aquisição/pagamento do espaço destinado ao jazigo e/ou sepultura, certidão de óbito de todos os sepultados.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO