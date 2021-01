Coronavírus: entenda como está sendo realizado o atendimento em Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios orienta aos moradores que estejam a procura de atendimento específico para a síndrome gripal relacionada à Covid-19, que se encaminhem às Unidades Básicas de Saúde do município, localizadas nos bairros Ferradura e Vila Verde.

Os atendimentos são realizados de segunda à sexta, das 8h às 17h, com equipes capacitadas para assistir a população.

O morador poderá recorrer, também, à tenda montada do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, que conta com equipes médicas e de enfermagem para realizar o diagnóstico a partir de testes específicos.

A Prefeitura informa que a unidade não fornece os medicamentos, apenas realiza atendimentos e exames. Caso precise fazer uso da medicação, o morador deverá comparecer ao posto de saúde do seu bairro e apresentar a receita médica.

A cidade de Armação dos Búzios segue o protocolo do Ministério da Saúde e esclarece que todos que se enquadrarem em um caso suspeito de Covid-19 estão elegíveis a fazer o teste.

Hoje, disponibilizamos dois tipos de testagem: O RT-PCR, realizado do primeiro até o sétimo dia (com preferência de três a sete dias). Logo após esse período, o morador passará pelo teste sorológico, que vai identificar se está com a Covid ou se já passou pela doença (sendo do oitavo dia em diante).