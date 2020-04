Coronavírus: Prefeitura de Cabo Frio divulga resultados dos exames do prefeito Dr. Adriano

Nesta quarta-feira, dia 29, a Prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota com exames anexados sobre o resultado positivo do teste de Coronavírus do Prefeito Dr. Adriano.

Isso foi feito porque o prefeito, uma semana após divulgar que estava com o vírus, foi flagrado fazendo compras em um mercado da cidade, o que fez muitos especularem se estava mesmo doente ou se furou a quarentena.

Confira na íntegra:

“Considerando as informações especulativas e sem embasamento publicadas em uma página de Facebook e que virou pauta em diversos veículos de imprensa, o prefeito Dr. Adriano vem esclarecer, com apresentação de documentos, que no dia 4 de abril começou apresentar sintomas que poderiam ser de coronavírus, tais como lesões na pele, leve estado febril e perda de apetite. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, as primeiras manifestações da doença se dão entre o quarto e quinto dias de contaminação.

Em 7 de abril, ele fez um exame de sangue particular para testar o IgG e IgM, com resultado negativo para o Covid 19 (exame em anexo). Neste momento, por conta da persistência do mal-estar, o prefeito cancelou praticamente todos os compromissos na Prefeitura e começou a fazer reuniões por videoconferência.

No dia 9 de abril, com o agravamento dos sintomas, Dr. Adriano chamou um médico em casa. Por apresentar vermelhidão na pele, além de febre e indisposição, levantou-se a hipótese do prefeito estar com dengue ou chikungunya. Por orientação do médico, foi feito um novo exame em laboratório particular para as doenças citadas e também para Covid 19, incluindo o swab (exame que detecta a presença do vírus no organismo). No mesmo dia, às 16h, a testagem para a dengue foi negativa e no dia seguinte foi negativo para chikungunya.

No dia 13 de abril, às 15h, o prefeito recebeu uma mensagem da esposa com o resultado positivo para Covid 19. Deu início à quarentena e passou a fazer o uso constante de máscara e medicação.

No dia 17, Dr. Adriano esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, onde fez um teste rápido para entrar na estatística do Estado. Estava no 13º dia do Covid-19.

No sábado (25), 21º dia dos sintomas, ele esteve novamente na UPA. O teste rápido revelou que o IgM era negativo, ou seja, não há mais transmissibilidade da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissibilidade da doença se dá aproximadamente de 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Todos os exames realizados pelo prefeito Dr. Adriano e documentos que esclarecem as datas seguem em anexo.









O governo municipal segue com as medidas necessárias de combate à disseminação do coronavírus”.