Coronavírus: Prefeitura de Cabo Frio realiza bloqueio na Wilson Mendes, América Central e Amaral Peixoto

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza o bloqueio de ônibus de turismo, micro-ônibus e vans nos principais pontos de acesso ao município: nas Avenidas Wilson Mendes e América Central, além da Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios. A barreira é feita 24 horas. A iniciativa integra o pacote de medidas que vem sendo editado pelo prefeito Dr. Adriano Moreno desde o início da semana para conter a disseminação do coronavírus, o Covid-19.

Na Avenida Wilson Mendes o bloqueio acontece próximo ao Terminal de Ônibus de Turismo (TOT). No momento, Cabo Frio possui apenas um ônibus no local, que chegou à cidade antes do decreto 6.205, de 16 de março de 2020, mas que tem data de partida no domingo, dia 22. Na Avenida América Central, a barreira acontece na altura da entrada da Avenida Joaquim Nogueira.

“Todas as medidas possíveis estão sendo adotadas para conter a proliferação do vírus. São ações severas, mas necessárias ao bem comum. É importante que cada um faça sua parte e o quanto antes todos fizermos, mais cedo sairemos desta crise mundial”, alertou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

Em Tamoios, o balizamento na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) é realizado em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e no UnaPark Shopping. Equipes também atuam de forma itinerante no distrito em atenção às entradas laterais em ambos os lados da via. Os agentes também vistoriam todos os veículos de fretamento, inclusive de cidades vizinhas.

Penalidade para quem descumprir o decreto

O decreto municipal prevê multa de R$ R$5.426,18 para ônibus, R$ 2.713,09 para micro-ônibus, e de R$ 1.302,28 vans e similares que forem flagrados circulando pela cidade sem a devida autorização.

Em relação aos boletos que foram emitidos e/ou solicitados para viagens futuras antes de o decreto entrar em vigor, todos serão reagendados assim que a situação for regularizada e a entrada na cidade esteja liberada.

A Secretaria de Mobilidade Urbana disponibiliza canal direto com a população dúvidas, orientações e denúncias sobre ônibus de turismo por meio do número (22) 99264-5560 e do e-mail terminaldeonibus@cabofrio.rj.gov.br.