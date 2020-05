Corpo de Bombeiros de Arraial do Cabo faz apelo para as pessoas não frequentarem as praias

No momento, o isolamento social é a medida mais eficaz contra a disseminação do coronavírus durante o período da pandemia. Os Decretos Municipal e Federal de quarentena seguem em vigor a fim de evitar aglomerações e prevenir que um surto acometa a cidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e diversos especialistas no Brasil e no Mundo, quando se trata de doenças respiratórias, a aglomeração e a circulação de pessoas contribuem para a proliferação do vírus, por isso o isolamento social é adotado para reduzir a progressão da doença.

Durante a ronda desta terça-feira (26), os bombeiros encontraram as praias mais vazias e pediram a colaboração dos que insistiram em estar nas areias para se retirarem do local, informando sobre os riscos à saúde de todos. O apoio da Defesa Civil foi um pedido da Prefeitura de Arraial do Cabo, que tem feito o trabalho de conscientização através da Guarda Municipal e da Guarda Ambiental Marítima.

“Hoje é dia dos Bombeiros, nossos heróis que arriscam suas vidas para proteger aqueles que amamos, a nossa cidade, as florestas e a qualidade de vida da nossa cidade na prevenção de incêndios e desastres. Queremos agradecer todo o apoio que estão dando a Arraial do Cabo em mais uma luta. Sabemos que está sendo difícil, mas com a atuação de cada um a gente vai vencer este momento”, acrescenta o Prefeito Renatinho Vianna.

O Coronavírus ainda está em estudo por ser um vírus recente e mutável, já é certo que ele pode provocar desde sintomas semelhantes a um resfriado simples até uma insuficiência respiratória aguda que leva à morte. No entanto, o maior problema na pandemia causada pelo COVID-19 é a saturação dos sistemas de saúde. Com muitos pacientes chegando aos hospitais ao mesmo tempo e a maioria necessitando de apoio respiratório, as unidades de saúde não conseguem atender a todos e causa o que os especialistas chamam de “colapso”.

Por isso a gente reforça: se possível, fique em casa. Você protege a sua vida e também a de todos aqueles à sua volta. Se você não é do grupo de risco, não seja do grupo de transmissão.