Corpo de homem é encontrado no Canal do Itajuru, em Cabo Frio

No início da noite deste domingo, dia 02, o corpo de um homem foi encontrado boiando no Canal Itajuru, na altura do antigo Café do Trabalhador, no bairro Jacaré, em Cabo Frio.

Uma equipe da Captania dos Portos realizava uma ronda próximo ao monumento do Anjo Caído, quando avistou a vítima. A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros retirou o cadáver do canal.

Informações inciais dão conta que a vítima aparenta idade aproximada de 30 anos e estava trajando camiseta e bermuda.

O corpo será encaminhado para o IML de Macaé e a ocorrência registrada na 126• DP. Ainda não há qualquer informação sobre a causa da morte e identidade do homem.