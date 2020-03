Cortina de Desinfecção para combater o Coronavírus em Cabo Frio completa uma semana

As organizações de saúde deixam claro que a melhor forma de conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) é isolamento físico e higienização. Há uma semana, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria de Saúde Ambiental, realiza uma Cortina de Desinfecção em áreas estratégicas do município. Nesta sexta-feira (27), a ação se concentra na sede do Corpo de Bombeiros, Detran e Batalhão da Polícia Militar.

Agentes com o auxílio de pulverizador costal limpam superfícies como assentos, guaritas dos pontos de ônibus, chão e paredes com solução hipoclorito a 1%. Todo os hospitais municipais foram higienizados no primeiro e segundo distritos, assim como o Terminal Alexis Novellino.

Segundo a coordenadora da pasta, Andreia Nogueira, a repercussão da população tem sido positiva.

“As pessoas se sentem de certa forma mais ‘seguras’ quando veem a equipe limpando os espaços públicos que têm grande aglomeração e que não são higienizados com frequência. Acaba que essa ação é dupla, porque também é educativa. As pessoas pedem orientação aos agentes de como realizar a limpeza dentro de casa. É um espelho para intensificar a limpeza interna”, explicou.

O perfeito Dr. Adriano Moreno tem acompanhado de perto o trabalho da equipe.

“Há uma semana iniciamos esse trabalho de desinfecção no nosso munícipio. Ação é de extrema importância para prevenir a disseminação do coronavírus e fomos pioneiros. A higienização é essencial neste combate e por isso estamos autuando em diversos pontos da cidade”